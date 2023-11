Veröffentlicht am 9. November 2023 von wwa

MAINZ – 3. Mainzer Orgelspaziergang ein grandioser Erfolg! – 5 Kirchen – 5 Orgeln

Trotz sehr wechselhaften Wetters ließen sich rund 1.000 Orgelbegeisterte Mainzerinnen und Mainzer nicht davon abhalten am inzwischen dritten Orgelspaziergang in der Stadt teilzunehmen. Das vom Landesmusikrat initiierte Projekt hat sich inzwischen zu einer Marke des Mainzer Musiklebens entwickelt. Mit Schirm und wetterfester Kleidung ausgestattet pilgerten jeweils mehrere hundert Menschen von Kirche zu Kirche.

Begonnen wurde in St. Ignaz mit der fabelhaft rekonstruierten historischen Dreymann-Orgel. Von dort ging es weiter in den Dom wo Domorganist Daniel Beckmann bei der grandios erneuerten Domorgel buchstäblich alle Register zog. Die dritte Station war die Augustinerkirche mit der ältesten in Mainz erhaltenen Barockorgel von Heinrich Stumm erbaut. Und danach wurde in St. Stephan die Klais-Orgel aus dem Jahr 2013 von Hans-Gilbert Ottersbach und Ralph Hammes prachtvoll klanglich in Szene gesetzt.

Die fünfte und letzte Kirche dieses Orgelspaziergangs war die große Barockkirche St. Peter. Hier war Andreas Leuck an der Verschueren-Orgel mit Erneuerung durch die Fa. Wilbrand in seinem Element und beflügelte das Publikum zu Standing Ovations. Der Präsident des veranstaltenden Landesmusikrats, Peter Stieber, zeigte sich begeistert, ob der phantastischen künstlerischen Darbietungen und des grandiosen Besuchs: „Mainz hat mit diesem Projekt einen weiteren Höhepunkt im jährlichen Musikkalender erhalten. Dank gebührt den großartigen Interpreten und der kollegialen Zusammenarbeit mit dem Kirchenmusikdirektor des Bistums Lutz Brenner.“ Foto: Landesmusikrat