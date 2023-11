Veröffentlicht am 9. November 2023 von wwa

HILGERT – Schwerer Verkehrsunfall in 56206 Hilgert, auf der L 307 – zwei Personen schwer verletzt

Mittwochabend, 08.11.2023 gegen 18.30 Uhr befuhr eine 25jährige Frau aus der VG Ransbach-Baumbach mit ihrem Opel die L 307 aus Höhr-Grenzhausen kommend in Richtung Ransbach-Baumbach. Eine 23jährige Frau aus der VG Höhr-Grenzhausen stand mit ihrem Mercedes an der Einmündung des Gewerbegebietes Hilgert / L 307 und wollte nach links in Richtung Höhr-Grenzhausen einbiegen und missachtete die Vorfahrt der 25jährigen, so dass beide Fahrzeuge kollidierten. Der Opel prallte mit der linken vorderen Front in die Fahrertür des Mercedes. Beide Fahrzeugführerinnen wurden schwer verletzt aus ihren Fahrzeugen befreit und nach der notärztlichen Erstversorgung in Krankenhäuser bracht. Der Mercedes wurde durch die Feuerwehr aufgeschnitten, damit die 23jährige schonender befreit werden konnte. Die L 307 war für etwa eineinhalb Stunden gesperrt. Quelle: Polizei