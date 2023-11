Veröffentlicht am 8. November 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – 25. November: Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen – DGB Altenkirchen fordert Frauenhausplätze im Kreis

Im Kreis Altenkirchen leben mehr als 120.000 Menschen. Nach der auch von der Bundesregierung unterzeichneten Istanbuler Konvention in 2018 müsste es im Landkreis mindestens 12 Frauenhausplätze für Frauen mit ihren Kindern geben. Tatsächlich gibt es im Kreisgebiet kein Frauenhaus und damit auch keinen einzigen Platz.

Betroffene Frauen, die häuslicher Gewalt entfliehen wollen, können sich nur an die Frauenhäuser in Ahrweiler, Mayen oder Koblenz wenden sowie an das Frauenhaus in Hachenburg. In allen vier Häusern zusammen stehen insgesamt 25 Plätze zur Verfügung. In den Landkreisen Neuwied, Cochem-Zell und Rhein-Lahn gibt es ebenfalls keine Frauenhäuser. Für das nördliche Rheinland-Pfalz mit insgesamt 1.156.000 Einwohner*innen stehen statt der nach der Istanbuler Konvention nötigen 115 Plätzen also weniger als ein Viertel zur Verfügung.

Die Folgen für die Frauen liegen auf der Hand. Sie bleiben in für sie bedrohlichen Situationen, zumal sich die Verweildauer in den Frauenhäusern durch den engen Wohnungsmarkt verlängert und somit auch oft kein freier Platz in absehbarer Zeit in Sicht ist. Dazu kommt, dass ein Wechsel in einen anderen Landkreis auf jeden Fall einen Schulwechsel für die Kinder bedeutet und für alle damit auch den Verlust von sozialen Bezügen.

Angesichts dieser Situation fordert der DGB Altenkirchen die verantwortlichen kommunalen Stellen auf, die Istanbuler Konvention umzusetzen und für den Landkreis mindestens 12 Frauenhausplätze mit entsprechender Ausstattung bereitzustellen für Frauen mit ihren Kindern.

„Es ist unerträglich, dass Frauen in für sie äußerst gefährlichen Situationen bleiben, weil es keinen sicheren Ort für sie und ihre Kinder gibt. Mit der Ratifizierung der Konvention hat Deutschland sich auch zur Umsetzung verpflichtet. Ich fordere diese zum Schutz von Frauen und Kindern ein.“, sagt Axel Karger, der Vorsitzende des DGB Altenkirchen anlässlich des Internationalen Tages gegen Gewalt an Frauen.