Veröffentlicht am 8. November 2023 von wwa

BETZDORF – Verkehrsunfallflucht in Betzdorf Im Zeitraum zwischen 05. November 2023, 18:00 Uhr und 06. November 2023, 05:45 Uhrwurde ein in der Straße Am Breiten Weg in Betzdorf geparkter PKW, vermutlich durch einen die Straße befahrenden und dort wendenden, anderen PKW beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich daraufhin unerlaubt. Wer kann Angaben zum Unfall oder dem beteiligten Fahrzeug machen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Betzdorf unter 02741 – 926 0. Quelle: Polizei