Veröffentlicht am 8. November 2023 von wwa

ALSDORF – Drogenbeeinflusster Fahrradfahrer in Alsdorf

Am 07. November 2023 führten Beamten der Polizeiinspektion Betzdorf Verkehrskontrollen an einem Bahnübergang in Alsdorf durch. In diesem Zusammenhang konnte um 19:20 Uhr ein 32jähriger Fahrradfahrer festgestellt werden, dessen Fahrrad ohne jegliche Beleuchtungseinrichtungen bei vorherrschender Dunkelheit geführt wurde. Der Radfahrer fuhr zudem deutliche Schlangenlinien und missachtete das Rotlicht sowie die herunterkommenden Schranken des Bahnübergangs. Bei der anschließenden Kontrolle des Mannes räumte er, nach Wahrnehmung drogentypischer Auffälligkeiten, ein, kurz zuvor Cannabis konsumiert zu haben. Dem Mann wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wird nun wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, des Führens eines Fahrzeuges trotz Fahrunsicherheit aufgrund Drogenbeeinflussung sowie verkehrsrechtlicher Ordnungswidrigkeiten ermittelt. Quelle: Polizei