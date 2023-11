Veröffentlicht am 8. November 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – Jugendpflege der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld „Alles nur Theater?“

Nun liegen auch die Herbstferien mit zwei ganz verschiedenen Angeboten der Jugendpflege hinter uns. Beide Workshops waren voll ausgebucht und die Kinder und Jugendlichen waren mit Begeisterung dabei.

In der zweiten Woche gab es einen Figurenbau- und Tiergeschichten-Workshop für Grundschulkinder mit Martina Hering vom Guck’mal-Theater, gesponsert durch „Jedem Kind seine Kunst“. Begleitend mit dabei war die Jugendpflegerin Waltraud Franzen. Es wurde gespielt, gemalt, erzählt und gebastelt. Der Ideenreichtum der Kinder nahm gar kein Ende! So entstand, neben vielen selbsterdachten Tiergeschichten und dem fleißig eingeübten Theaterstück, eine Bilderausstellung. Beides wurde am letzten Tag Eltern und Bekannten vorgeführt. Die Zuschauer staunten nicht schlecht, als die Kinder ihre Bilder bei der Vernissage vorstellten. (waf)