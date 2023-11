Veröffentlicht am 8. November 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – Große Anerkennung für den Herbstmarkt im DRK Seniorenzentrum Altenkirchen

Corona hatte alles an großen Veranstaltungen im DRK Seniorenzentrum Altenkirchen zum Erliegen gebracht. So konnte zum Beispiel weder ein Frühlingsfest noch der so beliebte Adventsbasar durchgeführt werden. Aber nun war es wieder an der Zeit und man plante vom Adventsbasar auf einen Herbstmarkt umzuschwenken. 20 Ständler mit den unterschiedlichsten Angeboten wurden gefunden und alle stammten aus der näheren Umgebung. Neben den angebotenen Produkten, wie Schafswollprodukte, Weine, Senf, Gewürze, Gestecke, Geschenkartikel und vielem anderen mehr konnten die vielen Besucher sich auch in gemütlicher Atmosphäre den angebotenen kulinarischen Genüssen hingeben und das ein oder andere Gespräch mit Leuten führen, die sie vielleicht länger schon nicht mehr gesehen hatten. Aber auch eine gute Gelegenheit für die Bewohner des Hauses, mit Ihren Angehörigen über einen Markt zu bummeln, dabei weder Rollstuhl noch Rollator zu scheuen und so das ein oder andere Geschenk für Weihnachten zu besorgen. Viele Gäste zeigten sich überrascht vom vielfältigen Angebot und lobten die hervorragende Durchführung des Marktes. Alle, ob Händler, Gäste oder Durchführende waren sich einig, dass dieser Markt nicht der letzte gewesen sein soll.