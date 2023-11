Veröffentlicht am 8. November 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – BC Altenkirchen gewinnt gegen TuS Horhausen

Am Samstag trat die Seniorenmannschaft des Badminton Club Altenkirchen gegen TuS Horhausen an. Gleich zu Beginn gab es schon die erste spannende und vor allem ebenbürtige Begegnung. Im ersten Herrendoppel spielten Nicky Abegunewardene und Colin Thiel. Den ersten Satz konnten sie knapp mit 19:21 gewinnen, doch der zweite und dritte Satz ging an die Horhausener. Dennis Dammann und Carsten Brasch konnten dafür im zweiten Herrendoppel überzeugen und einen Punkt für Altenkirchen ergattern. Gegen ihre starken Gegnerinnen im Damendoppel und im Dameneinzel mussten sich Lena Siemens und Alwina Boiko leider geschlagen geben. Anders sah es bei den Herreneinzeln aus. Alle drei Einzel konnten gewonnen werden, im Mixed legten sich Nicky Abegunewardene und Desiree Kinner noch einmal besonders ins Zeug. Den ersten Satz konnten sie in Verlängerung 22:24 gewinnen, auch der zweite Satz konnte mit 19:21 gewonnen werden. Somit bekam Altenkirchen den entscheidenden Punkt und ging siegreich mit 3:5 aus dem Spiel heraus.

Weiter geht es mit dem nächsten Spiel am 11.11. gegen TV Nassau. Kommt gerne vorbei und feuert die Mannschaft an, das Spiel findet um 17 Uhr in Altenkirchen in der Sporthalle 5/6 bei der August Sander Schule an der Glockenspitze statt. (Vereinsbericht) Foto: BCA

Foto: (v.l.): Carsten Brasch, Alwina Boiko, Dennis Dammann, Desiree Kinner, Colin Thiel, Lena Siemens und Nicky Abegunewardene