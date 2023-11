Veröffentlicht am 7. November 2023 von wwa

BETZDORF – PKW in Betzdorf unfallbeschädigt – Unbekannter flüchtet

Ein zwischen dem 05. November 2023, 15:00 und 06.November 2023, 09:00 Uhr in der Lasdorfer Straße in Betzdorf am Fahrbahnrand geparkter PKW, wurde, vermutlich durch ein anderes Fahrzeug, im Bereich des Heckstoßfängers beschädigt. Wer kann Angaben zum Unfall oder dem beteiligten Fahrzeug machen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Betzdorf unter 02741 – 926 0. Quelle: Polizei