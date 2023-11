Veröffentlicht am 7. November 2023 von wwa

BAD HÖNNINGEN – Polizei Dein Freund und Helfer in Bad Hönningen

In der Nacht zum Samstag meldete ein Bewohner aus der Neustraße einen schlafenden Mann in seinem Garten. Der Mann reagiere nicht auf Zuruf. Vor Ort konnten Polizisten der Linzer Polizeiinspektion einen schlafenden 20-jährigen aus dem Schlossweg antreffen. Der junge Mann war nach einer Feier in Köln mit dem Zug nach Bad Hönningen gefahren und hatte sich auf dem Nachhauseweg in den Vorgarten des Anrufers schlafen gelegt. Die Polizei konnte den Mann wecken und brachte ihn sicher nach Hause in den Schlossweg. Medizinische Hilfe war nicht erforderlich. Quelle: Polizei