Veröffentlicht am 7. November 2023 von wwa

WISSEN – Verkehrsunfallflucht in Wissen (Sieg)

Am Morgen des 06. November 2023 hatte ein 70-jähriger Fahrer seinen Hyundai, in einer Parktasche in der Rathausstraße, im Innenstadtbereich von Wissen, abgestellt. Als der Senior zu seinem Fahrzeug zurückkehrte bemerkte er, dass ein unbekannter Fahrzeugführer seinen Pkw im Bereich des linken Außenspiegels beschädigt hatte. Es entstand Sachschaden von circa 300 Euro. Hinweise zum unfallflüchtigen Fahrzeug an die Polizeiwache Wissen. Quelle: Polizei