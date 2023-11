Veröffentlicht am 7. November 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – Marktwurstabschluss 2023 – Altenkirchener geht nach erfolgreicher, zweiter Saison in Winterpause

Zufrieden und stolz kann das Team der Altenkirchener Marktwurst auf das Jahr 2023 zurückblicken. Ob auf dem Wochenmarkt, bei dem Altenkirchener Tiefgaragenkonzert, Wanderausflügen und weiteren Anlässen: Die Altenkirchener Marktwurst begleitete die Bürgerinnen und Bürger der Stadt, ob bei Sonne oder Regen, praktisch durch das ganze Jahr – ein großer Aufwand, welcher sich jedoch gelohnt hat: Trotz der vielen, eher ungemütlichen, Markttage konnte das Team wieder knapp 4.000 Euro für gute Zwecke einnehmen. Davon ist der größte Teil, in Höhe von ca. 3.000 Euro wie auch im Vorjahr, in Form von Sachspenden an die Altenkirchener Tafel gegangen.

Weiterhin kam das Geld aber auch einem Kindergarten, einem Altenheim und dem Mehrgenerationenhaus zu Gute. Dass das Team mit seinem Projekt hilft, wo es nur geht beweisen nicht nur die vielen Spenden, sondern auch das aktuelle Engagement: So setzt sich am Marktwurststand die Unterschriftenaktion zur Erhaltung des Altenkirchener Krankenhauses fort.

Projektinitiator Achim Gelhaar zieht eine positive Bilanz für das Jahr – nicht nur im Sinne der Spenden, sondern auch was sein Team angeht: „So wie es jetzt ist, ist es gut; wir machen nächstes Jahr genauso weiter“ erklärt er zufrieden und versichert damit, dass es 2024 in die dritte Saison des Projektes gehen kann. So müssen sich die Altenkirchener nun wieder bis zum 28. März gedulden, um wieder auf dem Wochenmarkt in den Genuss der vielleicht bekanntesten Wurst des Westerwaldes zu kommen.

Ganz weg ist die Marktwurst für dieses Jahr aber dann doch noch nicht: Wer sich die Altenkirchener Köstlichkeit noch einmal gönnen möchte, hat am 16.12. vor der Konzertkirche Altenkirchen noch einmal die Gelegenheit: Die Marktwurst wird dort die Besucherinnen und Besucher des @Coustics-Winterkonzertes mit dem herzhaften, sozialen Snack versorgen. Die Stadt Altenkirchen bedankt sich beim Team der Altenkirchener Marktwurst für deren unermüdlichen Einsatz für soziale Belange in unserer Stadt und wünscht eine erholsame Winterpause.