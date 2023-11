Veröffentlicht am 7. November 2023 von wwa

KIRCHEN – Geschichten und Gedichte Abend von und mit Marco Spohr am 25. November 2023, ab 19 Uhr

Geschichten und Gedichte über das Abenteuer Liebe. Mit Texten u.a. von Erich Fried, Heinz Rudolf Kunze, Paulo Coelho, Hermann van Veen, Johann Wolfgang von Goethe, Charles Aznavour.

Ach ja, die Liebe…Sie nimmt uns mit…egal wo wir gerade im Leben stehen, egal wohin unsere Reise geht, sie reist immer mit uns. Die größten Geschichten und Gedichte erzählen immer wieder von der Liebe. Und jetzt auch noch der Hagener Schauspieler Marco Spohr: Gelesenes und Gespieltes über Euphorien, Tiefe, Skurrilitäten, Glück und Abgründe des größten Themas der Literatur und des spannendsten Abenteuers des Lebens: Die Liebe. Er stellt sich der provokanten und berechtigten Frage: Können Männer lieben?

Und: Gibt es beim männlichen Amor Grenzen, die Frauen wiederum spielend weglieben können? Ist es überhaupt noch zeitgemäß zwischen weiblicher Liebesfähigkeit und der vermeintlichen Leidenschaftsunfähigkeit des Mannes zu differenzieren? Gibt es diese Unterschiede überhaupt? Wann ist Liebe eine große hingebungsvolle Emotion und wann mündet sie in eine herrliche Neurose? Oder ist die Liebe doch nur ein Produkt maßloser Egozentrik? Und warum lässt es sich manchmal besser über die Liebe schreiben, als sie auszusprechen?

Große Männer und Frauen der zeitgeschichtlichen Literatur haben sich mit Liebesbekundungen und mit Fragen und Antworten über die Liebe nahezu beworfen. Goethe, Fontane, Wagner oder Brecht – Sie waren neben ihren großen Werken auch wahre Könner im Schreiben von Liebesbriefen.

In einer lebendigen Mischung aus Lesung – dem lebendig gesprochenen Wort- und Szene – also dem gespielten Wort – kann diese Stunde alles, soll aber vor allem eins sein: Eine Hommage an die Liebe!

Veranstaltungsort: Vintage Kontor in der Hauptstraße 17 in 57548 Kirchen. Einlass: Das Vintage Kontor ist am Veranstaltungstag geöffnet. Start: 19 Uhr. Der Eintritt ist (fair) frei wählbar, es geht am Ende des Konzertes ein Hut für den Künstler durch die Reihen. Vor Ort gibt’s Kaltgetränke zu netten Preisen. Parkplätze gibt’s vor der Tür.