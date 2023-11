Veröffentlicht am 7. November 2023 von wwa

HORHAUSEN – Helfer in der Not stellen sich vor- Horhauser Seniorenakademie lädt zum „Blaulichtnachmittag“ am 9. November ein!

Zum „Blaulichtnachmittag“ am Donnerstag, 9. November, um 14:30 Uhr im Kaplan-Dasbach-Haus, lädt die Horhauser Seniorenakademie alle älteren Mitbürgerinnen und Bürger sowie alle Interessierten ein. Der Nachmittag startet mit Kaffee und einem frisch gebackenen Weckmann. Gegen 15 Uhr wartet der Vorbereitungskreis mit kurzen unterhaltsamen Vorträgen auf und ab 15:15 Uhr stellen sich die Feuerwehren Horhausen und Pleckhausen mit Bambinis und Jugendfeuerwehren vor. Gezeigt wird auch, welche „Werkzeuge“ der Feuerwehrmann oder Frau bei einem Innenangriff im brennenden Gebäude mitführen muss. Einige Bambinis werden für die Senioren auch eigens das „Feuerwehrlied“ singen.

Vertreter des DRK Ortsvereins Horhausen stellen ihren Ortsverein und die „First Responder Gruppe“ vor. Außerdem werden sie über die Rettungswache Horhausen informieren und unter anderem auch einen Defibrillator vorstellen. Gemeindereferent Achim Günther wird über die Notfallseelsorge sprechen. „Die Seniorenakademie möchte mit ihrem ‚Blaulichtnachmittag‘ verdeutlichen, dass sich die Menschen in unserer Region sicher und ‚behütet‘ fühlen können“, so Rolf Schmidt-Markoski (Vorsitzender der Seniorenakademie). Aus organisatorischen Gründen bittet der Vorbereitungskreis um Anmeldung bei dem Vorsitzenden unter Tel. 02687/929507 oder auch per Email: Schmidt-Markoski@t-online.de.

Foto: Das Gruppenbild erinnert an den gemeinsamen Ausbildungstag von der Rettungswache Horhausen, dem Löschzug Pleckhausen und dem Löschzug Horhausen. Foto: Melanie Weiß.