7. November 2023

NEITERSEN – Gelungene Seniorenfeier in Neitersen

Mehr als 80 Mitbürgerinnen und Mitbürger der Generation 70plus waren der Einladung der Ortsgemeinde Neitersen zur Seniorenfeier in die Wiedhalle gefolgt. Auf die Besucher wartete ein schönes Programm und ein unterhaltsamer Nachmittag. Ortsbürgermeister Horst Klein dankte bei seiner Begrüßung allen Helfern, die bei der Planung und Durchführung der Feier beteiligt waren.

Den Auftakt des kurzweiligen Programms machten die Kinder des Kindergartens „Pusteblume“.

Mit ihren Betreuerinnen Barbara Hassel, Jenifer Kölbach und dem Praktikanten Linus Staack hatten sie ein Singspiel rund um die Apfelernte eingeübt. Dieser lustige Vortrag machte den Senioren viel Freude.

Gleich zwei Auftritte hatte der Neiterser Mitbürger Dieter Müller mit seiner Mundharmonika.

Die bekannten, eingängigen Melodien regten die Zuhörer zum Mitsingen und Schunkeln an.

Hochinteressant war der Filmvortrag von Frau Doris Enders aus Altenkirchen über das frühere Leben im Westerwald.

„Brot und Steine – Geschichten aus dem Westerwald“ war der Titel des Filmes aus den 80er Jahren. Brotbacken im Gemeinschaftsbackes, die Geschichte der Helmerother Mühle, das Schulleben an der Volksschule Helmenzen, Arbeiten im Hauberg, die Nebenerwerbslandwirtschaft im Westerwald und der Basaltabbau waren die Hauptthemen dieses gutgemachten Filmes.

Frau Enders, die früher auch als Stadtführerin in Altenkirchen aktiv war, hat den Film mit kurzweiligen, unterhaltsamen Erläuterungen kommentiert. Viele der Senioren wurden dabei an Stationen ihres eigenen Lebens erinnert. Das war eine Zeitreise in die erste Hälfte und die Mitte des 20. Jahrhunderts.

Im Anschluss trug Sigurd Ruhrmann aus Neiterschen einige schöne Gedichte von Erwin Sohnius vor, die thematisch alle zum Filmvortrag passten.

Großen Anklang fand auch der Auftritt des Chores „Alfone“ mit seinem Chorleiter Harald Gerhards. Die Chorgemeinschaft hat in der Wiedhalle das Probelokal und hatte bei der Seniorenfeier somit ein Heimspiel. Die Sänger brachten vier Lieder zum Vortrag, die alle mit Riesenapplaus bedacht wurden.

Den Abschluss des Abends bildete ein leckeres, gemeinsames Essen, das vom Party-Service Birk aus Ingelbach zubereitet und serviert wurde. Nach vier Stunden ging diese gelungene Seniorenfeier zu Ende und die Teilnehmer traten hochzufrieden den Heimweg an. (hkl) Fotos: OG Neitersen