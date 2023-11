Veröffentlicht am 6. November 2023 von wwa

BETZDORF – Auffahrunfall in Betzdorf

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Samstagmittag, 04. November 2023 um 12:45 Uhr in der Friedrichstraße in Betzdorf. Ein in Richtung Alsdorf fahrender 22-jähriger Fahrzeugführer eines weißen Seat Ibiza musste aufgrund querender Fahrradfahrer abbremsen, was der nachfolgende Fahrer eines Ford Transit mit ausländischem Kennzeichen zu spät bemerkte. Der fuhr auf den Seat auf, setzte seine Fahrt aber anschließend einfach fort. Die Polizei Betzdorf bittet um Zeugenhinweise unter der 02741/9260. Quelle: Polizei