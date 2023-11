Veröffentlicht am 6. November 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – VdK Altenkirchen sieht das Krankenhaus Altenkirchen als unverzichtbar – Der VdK Kreisverband und der VdK Ortsverband Altenkirchen sehen Versorgung für die Bevölkerung gefährdet

Nach der bekannt gewordenen Insolvenzanmeldung der Trägergesellschaft DRK, welches auch die Krankenhäuser in Altenkirchen, Hachenburg und Kirchen beinhaltet, sehen der VdK Kreisverband Altenkirchen mit fast 14.000 Mitgliedern und der VdK Ortsverband Altenkirchen mit 2.200 Mitgliedern die gesundheitliche Versorgung für die ganze Bevölkerung in und um Altenkirchen gefährdet.

Die geplanten und öffentlich diskutierten Veränderungen und Umstrukturierungen im Gesundheitssektor geben Anlass zur Sorge, dass von dem Krankenhaus in Altenkirchen an med. Einrichtungen nicht mehr viel übrig bleibt. Sogar der Erhalt der notärztliche Versorgung incl. Notarzt stehen auf der Kippe.

Der VdK macht sich Sorgen um die gesundheitliche Versorgung nicht nur seiner hilfsbedürftigen und älteren Mitglieder, sondern um die ganze Bevölkerung, die in kurzer Zeit medizinische Hilfe benötigen.

Laut den geplanten Veränderungen des DRK mit der Unterstützung der WMC Healthcare Beratungsgesellschaft GmbH sollen Fakten geschaffen werden, die für unsere Region nicht tragbar sind.

Ohne eine stationäre Versorgung sowie eine Notfallversorgung in Altenkirchen werden massive Einschränkungen und Benachteiligungen auf die Menschen im gesundheitlichen Bereich zukommen.

Dieses geplante Szenario, welches durch den aktuellen Hausärztemangel noch verschärft wird, ist nicht die gesundheitliche Grundversorgung die wir uns für die Menschen vorstellen.

Bei akuten Fällen, wie Schlaganfall, Herzproblemen oder Unfällen kann den Menschen in der Region nicht sofort geholfen werden, wenn lange Strecken, fehlende Ärzte, und fehlendes med. Know How, das Bild in der Region abbilden.

Der VdK Kreisverband und der VdK Ortsverband fordern von den verantwortlichen lokalen Politikern, den Politikern in Mainz, dem DRK sowie von der WMC Healtcare Beratung GmbH, dass sie durch den Erhalt des Krankenhauses in Altenkirchen die stationäre Versorgung sowie die Notfallversorgung der Menschen in der Region aufrechterhalten.

Weiterhin muss ein Rettungsdienst in Altenkirchen stationiert sein, der von einem ständig ansässigen Notarzt unterstützt werden muss. VdK Kreisverband Altenkirchen und VdK Ortsverband Altenkirchen