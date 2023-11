Veröffentlicht am 6. November 2023 von wwa

BOBENHEIM – 19-Jähriger tot aufgefunden – Zeugen gesucht

Am 04. November 2023, um 07.51 Uhr, wurde ein 19-Jähriger neben einem Gleisbett im Bereich des Industriegebietes auf Höhe der Gutenbergstraße in Bobenheim-Roxheim tot aufgefunden. Derzeit ist davon auszugehen, dass der 19-Jährige von einem Zug erfasst und dadurch tödlich verletzt wurde. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Frankenthal und der Kriminalpolizei Ludwigshafen dauern weiter an.

Wer hat in der Nacht vom 03.11.2023 auf den 04.11.2023 eine junge männliche Person im Bereich des Feldweges zwischen dem Bahnhof Bobenheim-Roxheimheim und dem Industriegebiet auf Höhe des Südrings festgestellt? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen. Quelle: Polizei