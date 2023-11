Veröffentlicht am 5. November 2023 von wwa

WISSEN – Erste Mal hat die KG Wissen ein Dreigestirn

721 Tage war er im Amt: Prinz Daniel I. Am Sonntag hat er die karnevalistische Gewalt an ein Dreigestirn abgegeben und das erstmals in Wissen überhaupt. Die sehr gut besuchte Veranstaltung im Kulturwerk stand ganz im Zeichen der Prinzenproklamation als Beginn der „Fünften Jahreszeit“. Nachdem die amtierende Tollität ihre Herrschaftsinsignien an Prinz Thomas I., Bauer Ralf I. und Jungfrau Michael I. übergeben hatte, feierte man das Trio mit einem dreifachen „Wissen ojö jo“. Gleiches galt für die frischgebackene Kinderprinzessin Maya I. aus dem Hause Buchen im Wissener Stadtteil Köttingerhöhe. Im weiteren Teil der Veranstaltung überreichte eine Abordnung des BDK (Bund Deutscher Karnevalisten) den soeben eingeführten Würdenträgern ihre verdienten Orden. Ein Dank ging noch an die vielen Helferinnen und Helfer seitens der heimischen Karnevalsgesellschaft. Es schloss sich ein mehrstündiges Programm unter Mitwirkung zahlreicher befreundeter Vereine an. Den Auftakt machte wie immer der Spielmannszug „Alte Kameraden“ Niederhövels. Es schlossen sich die Altenkirchener und Hövelser Jecken mit ihren aktuellen Tollitäten an. Sehr viel Beifall heimsten natürlich auch die einzelnen Tanzgruppen der Gastgeber ein. Für die musikalische Unterhaltung sorgte in bewährter Weise das Duo Sunshine. (bt) Fotos: Bernhard Theis