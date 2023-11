Veröffentlicht am 5. November 2023 von wwa

LINZ am Rhein – Vandalismus im Parkhaus in Linz/Rhein

Am Wochenende zwischen 28. und 29. Oktober 2023 beschädigten Unbekannte eine Toilette im Parkhaus in Linz. Unter anderem wurden Toilettenpapierhalterungen und ein Fenstergriff abgerissen sowie ein Seifenspender mit einem Feuerzeug angezündet. Die Toilettenanlage ist aufgrund der Beschädigungen vorübergehend geschlossen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Linz/Rhein zu melden. Quelle: Polizei