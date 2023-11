Veröffentlicht am 5. November 2023 von wwa

BAD HÖNNINGEN – Marihuana in der Öffentlichkeit konsumiert – Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Am Samstagvormittag wurde durch eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Linz ein männlicher Fußgänger in der Rheinpromenade in Bad Hönningen festgestellt, der soeben einen Joint mit Marihuana konsumierte. Im Rahmen der Personenkontrolle konnten bei dem 24-jährigen Mann aus Neuwied mehrere Gramm Marihuana sichergestellt werden. Er machte von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch. Gegen den Paketzusteller wurde ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eröffnet und der Vorfall zudem der zuständigen Führerscheinstelle übermittelt. Er ist bisher noch nicht kriminalpolizeilich in Erscheinung getreten. Quelle: Polizei