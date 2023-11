Veröffentlicht am 5. November 2023 von wwa

DAADEN – Auffahrunfall in Daaden

Am Freitagmittag, 03. November 2023 gegen 15:00 Uhr ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht auf der Betzdorfer Straße in Daaden. Ein 50-jähriger Fahrer eines Audi A3 fuhr in Richtung Schutzbach und musste wegen Gegenverkehr hinter einem ordnungsgemäß auf der Fahrbahn geparkten PKW anhalten. Ein nachfolgender Rollerfahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Audi auf, wodurch Sachschaden entstand. Anschließend klappte der Rollerfahrer jedoch unverzüglich sein Kennzeichen um und entfernte sich von der Unfallörtlichkeit. Bei dem Roller soll es sich um einen schwarz-weißen Roller handeln. Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Angaben zu einem solchen Roller machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Betzdorf (02741/9260) zu melden. Quelle: Polizei