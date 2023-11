Veröffentlicht am 5. November 2023 von wwa

BETZDORF – Randalierer festgenommen

Am Freitagabend, 03. November 2023 wurde der Polizei Betzdorf um 23:15 Uhr eine randalierende Person in einer Bar am Konrad-Adenauer-Platz (Busbahnhof) in Betzdorf gemeldet. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme stellte sich heraus, dass gegen den amtsbekannten 38-jährigen Randalierer ein Haftbefehl bestand. Der Mann wurde festgenommen und in die JVA Koblenz verbracht. Quelle: Polizei