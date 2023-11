Veröffentlicht am 5. November 2023 von wwa

PRACHT – Ortsbürgermeister Seidler mit einem Team auf der FSB Messe in Köln

Ende Oktober machte sich ein Team der Ortsgemeinde Pracht auf den Weg nach Köln, um hier die Fachmesse für Freiraum, Sport- und Bewegungen (FSB) zu besuchen. Mitglieder des Gemeinderates und des Ausschusses für Sport-, Jugend- und Kultur sowie Bürger die im Bereich Sportplatz- und Spielplatzpflege die Ortsgemeinde unterstützen, konnten sich einen Tag lang ausführlich informieren.

Neben den vielen Neuheiten wie Spiel- und Freizeitgeräte wurde auch Information für die Pflege des neuen Kunstrasenplatzes der „Waldsportanlage Hohe Grete“ eingeholt. Viele Eindrücke und Ideen wurden auch im Bereich der öffentlichen Anlagen angeboten. Insgesamt wurde man ausführlich an acht Ständen beraten. Mit viel Informationsmaterial im Gepäck und einem kurzen Besuch in einem Brauhaus in Köln wurde am späten Nachmittag die Heimreise nach Pracht angetreten. Als Ortsbürgermeister war dies der zehnte Besuch auf der FSB Messe in Köln den Udo Seidler organisiert hat. Die FSB Messe findet alle zwei Jahre statt.