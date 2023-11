Veröffentlicht am 5. November 2023 von wwa

PRACHT – Prachter Weihnachtsmarkt 2023

Am Samstag vor dem 1. Advent findet der Weihnachtsmarkt in Pracht statt. Um 13:00 Uhr am 02. Dezember öffnen sich die Pforten zum Weihnachtsmarkt in Pracht auf dem Festplatz unterhalb vom Kindergarten. Bisher haben sich neun Standbetreiber angemeldet die wie wieder an ihren Verkaufs-, Essen – und Getränkeständen auf die Besucher warten.

Spannend wird es für die Kinder, wenn mit Beginn der Dunkelheit der Nikolaus mit einem Sack voller Geschenke den Weihnachtsmarkt besucht und alle braven Kinder beschert.

Die Standbetreiber und das Organisationteam mit Britta Kleine, Donata Stefes, Burghard Rosner und Udo Seidler würden sich über einen Besuch auf dem Prächter Weihnachtsmarkt sehr freuen.