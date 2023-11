Veröffentlicht am 5. November 2023 von wwa

PRACHT – Gottesdienst zum Gedenken der Verstorbenen am Totensonntag auf dem Friedhof in Pracht

Am Totensonntag, 26. November 2023, findet um 13:30 Uhr in der Friedhofshalle in Pracht eine gottesdienstliche Feierstunde statt. Nach dem Gottesdienst zum Gedenken der Verstorbenen mit Pfarrer Andreas Stöcker folgt der Gang zum Ehrenmal. Dort erfolgt die Kranzniederlegung durch Ortsbürgermeister Udo Seidler. Die Bevölkerung ist zur Teilnahme recht herzlich eingeladen.