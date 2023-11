Veröffentlicht am 4. November 2023 von wwa

WALLMENROTH – Einladung zum Volkstrauertag 2023 in Wallmenroth

Die Gedenkfeier der Gemeinde Wallmenroth zum Volkstrauertag findet in diesem Jahr im Zeichen der aktuellen fürchterlichen Kriege statt. Sonntag, den 19. November 2022 um 11.00 Uhr am Ehrenmal auf dem Friedhof. Dazu sind alle Bürgerinnen und Bürger gerade in diesem Jahr herzlich eingeladen. Die Vereine werden in guter Tradition bei der Gestaltung mitwirken. Die Programmreihenfolge ist wie folgt vorgesehen:

Vortrag Musikverein Scheuerfeld 1890 e.V.

Geistlicher Impuls und Gebet

Vortrag Musikverein Scheuerfeld 1890 e.V.

Gedichtvortrag von Jugendlichen (Messdiener)

Vortrag Musikverein Scheuerfeld 1890 e.V. – modernes Stück –

Ansprache des Ortsbürgermeisters

Vortrag Musikverein Scheuerfeld 1890 e.V. mit Kranzniederlegung durch Kameraden der Feuerwehr Wallmenroth

Helfen Sie bitte mit, auch Jugendliche für die Teilnahme an dieser Veranstaltung der Friedensmahnung zu gewinnen. Das Wissen um die Geschichte, die Informationen über Krisen und undemokratische Entwicklungen in der Gegenwart verpflichten uns, die Stimme zu erheben gegen den Krieg in der Ukraine, gegen die Terrorakte im Nahen Osten und gegen die Verletzungen der Menschenrechte und des Völkerrechts in allen Teilen der Welt. Der Volkstrauertag ist dafür besonders geeignet. Er ist nicht mehr nur der Tag, an dem Menschen erinnernd und trauernd zurückblicken. Es ist ein Tag, der uns erinnert, dass der Frieden und Demokratie nicht selbstverständlich sind und dass die Arbeit für den Frieden und Freiheit keineswegs ein Auftrag allein an die staatliche Politik sein kann, sondern wir alle gefordert sind.

Die aktuelle Flucht und Völkerwanderung durch Krieg, Vertreibung, Hunger und Klimaprobleme muss allen Anlass zur Mahnung, Werbung und Eintreten für Frieden, Freiheit und Demokratie sein. Für Ihre Bereitschaft und Haltung bedanke ich mich. Setzen wir ein Zeichen der Toleranz und des Widerstandes gegen Terror und Gewalt. Ortsbürgermeister Wäschenbach