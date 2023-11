Veröffentlicht am 3. November 2023 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Jugendbildungsfahrt führt nach München

Die „Weltstadt mit Herz“ war Ziel einer Jugendbildungsfahrt der Schulsozialarbeit im Kreis Altenkirchen. Für zwölf Jugendliche aus der Region und die Schulsozialarbeiterinnen Melanie Kaul und Jenny Weitershagen ging es in den Herbstferien nach München. Gleich nach der Ankunft stand schon der erste Programmpunkt an: Es ging zu einer zeitgenössischen Kunstausstellung ins Kunst- und Kulturzentrum „Kunstlabor 2“. Danach lernte man sich beim gemeinsamen Abendessen im Hard Rock Café besser kennen.

Einen Schwerpunkt der Fahrt bildete das Thema „München im Nationalsozialismus“. So standen neben dem Besuch in der KZ-Gedenkstätte Dachau auch eine Stadtführung mit Fokus auf München in der Zeit des Dritten Reiches wie auch ein Besuch im NS-Dokumentationszentrum auf dem Programm. Daneben gab es auch immer wieder die Möglichkeit, die bayerische Landeshauptstadt auf eigene Faust sowie im Rahmen einer ganz besonderen Stadtrally zu erkunden. Auch ein Besuch im Olympiapark mit anschließender Fahrt auf den Fernsehturm gehörte zum Programm, hier bot sich ein atemberaubender nächtlicher Blick über die Isar-Metropole. Foto: Kreisverwaltung/ Jenny Weitershagen