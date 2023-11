Veröffentlicht am 3. November 2023 von wwa

KREIS NEUWIED – Die Region nachhaltig und lebenswert gestalten – Wie geht es weiter mit Smart-City?

Im „Klimafreundliche Dialog“, der von der Kreisvolkshochschule Neuwied, der Familienbildungsstätte und dem Verein Eine Welt-Linz e.V. veranstaltet wird, berichtet Smart-City Managerin Karin Wessel am 14. November über die Entwicklung und Vorhaben des Smart City- Managements. 2021 wurden Stadt und Verbandsgemeinde für das Modellprojekt ausgewählt. Innerhalb von fünf Jahren ist damit Gelegenheit, die Region nachhaltiger und noch lebenswerter zu gestalten. Nach intensiven Diskussionen wurde von Karin Wessel und ihren Mitarbeiterinnen ein Konzept erstellt, das sich nunmehr in der Umsetzungsphase befindet. Wie weit es gediehen ist und welche Vorhaben für das kommende Jahr anstehen – darum soll es in der Runde ebenso gehen wie um die die konkreten Möglichkeiten von Bürgerinnen und Bürgern der Stadt, den Weg zur klimaneutralen Region aktiv mitzugestalten. Mit der Veranstaltung ist auch Gelegenheit gegeben, Themen und Schwerpunkte für den Klimadialog im kommenden Jahr zu planen. Die Moderation der Veranstaltung hat K. Hermann Amthauer vom Weltladen. Für die Planung bitte anmelden bei der kvhs Neuwied (www.kvhs-neuwied.de/G124.4 oder 02631 347813) oder der Familienbildungsstätte (www.fbs-linz.de oder 02644 4163). Die kostenfreie Veranstaltung beginnt um 17:00 Uhr im Alten Rathaus Linz.