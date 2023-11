Veröffentlicht am 2. November 2023 von wwa

DAADEN – Körperverletzung in 57567 Daaden, in der Betzdorfer Straße

Die Polizei in Betzdorf wurde 01. November 2023, gegen 02:35 Uhr darüber in Kenntnis gesetzt, dass es offenbar zu einer Schlägerei in 57567 Daaden, in der Betzdorfer Straße gekommen sei. Bei Eintreffen gestaltete sich die Sachverhaltsaufnahme schwierig, da die drei Beteiligten deutlich unter Alkoholeinfluss standen und keine Angaben machen wollten. Was sich genau abgespielt hat müssen die weiteren Ermittlungen ergeben. Quelle: Polizei