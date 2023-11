Veröffentlicht am 2. November 2023 von wwa

BIRNBACH – WEYERBUSCH – Anregendes für den Lese-Winter in Weyerbusch

Eine kleine literarische Bücherschau mit Dorothée Grütering bietet das Team der Gemeindebücherei der Evangelischen Kirchengemeinde Birnbach für alle Interessierten am Montag, 13. November, 19:30 Uhr im Gemeindezentrum in Weyerbusch an.

Aus den vielen im Sommer/Herbst 2023 neu erschienenen Romanen präsentiert Dorothée Grütering eine erlesene und lesenswerte Auswahl für alle Bücher-Freunde.

Die Literaturreferentin und Autorin aus Hennef hat auf Einladung der Kirchengemeinde bereits mehrere Male Menschen informativ in die Bücherwelt unterschiedlicher Genres eintauchen lassen.

In einem amüsanten Vortrag will sie auch diesmal unterhaltsame Werke bekannter und weniger bekannten Autoren aus der ganzen Welt vorstellen: Spannende Abenteuer, geheimnisvolle Kriminalfälle oder bewegende Familiengeschichten garantieren einen unterhaltsamen und spannenden Abend und machen Vorfreude auf lange Leseabende. Tipps und Anregungen für Wunschzettel oder Geschenke sind „inbegriffen“.

Das Bücherei-Team sorgt natürlich auch dafür, dass diese Bücher dann auch zur Ausleihe bereit liegen!