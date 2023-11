Veröffentlicht am 2. November 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – VdK Ortsverband Altenkirchen lädt zur Weihnachtsfeier am 9. Dezember 2023

Der VdK Ortsverband Altenkirchen veranstaltet am Samstag, den 9. Dezember 2023 wieder seine traditionelle Weihnachtsfeier im Dorfgemeinschaftshaus in Gieleroth. Für 15 Uhr sind alle VdK Mitglieder mit Partner oder Partnerin herzlich eingeladen um zwei schöne Stunden in vorweihnachtlicher Atmosphäre zu genießen.

Bei Kaffee und Kuchen, werden Weihnachtsgedichte und Erzählungen vorgetragen, sowie Weihnachtslieder mit Musik gemeinsam gesungen. Eine Anmeldung ist erforderlich unter 02681 – 3310 oder per Mail an ov-altenkirchen@vdk.de. Der Kostenbeitrag pro Person beträgt 5 Euro.

Bitte bei der Anmeldung, den Namen, Vornamen, Wohnort und Telefonnummer angeben.

Weiterhin sind die Angaben ob Rollstuhl oder Rollator wegen der Anzahl der Plätze wichtig. Sollte der Anrufbeantworter anspringen bitte langsam und deutlich sprechen. Unklare Aufsagen werden gelöscht. Sollte trotz Anmeldung eine Teilnahme nicht möglich sein, bitten wir um eine Absage, damit andere Mitglieder teilnehmen können. Alle Informationen werden auf der Webseite des VdK Ortsverbandes Altenkirchen www.vdk.de/ov-altenkirchen bekannt gegeben.