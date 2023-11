Veröffentlicht am 2. November 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – Auch in den Ferien wird gelernt – in Zusammenarbeit mit der Kreisvolkshochschule Altenkirchen!

In den Herbstferien bot die Kreisvolkshochschule in Kooperation mit der August-Sander-Schule wieder einen Feriensprachkurs für Schülerinnen und Schüler an, die erst seit Kurzem in Deutschland sind und über keine oder nur sehr geringe Sprachkenntnisse verfügen. Kursleiterin Ute Stahl zeigte sich sehr zufrieden mit den -trotz Ferien- motivierten und lernwilligen Schülerinnen und Schülern! Foto: Ute Stahl