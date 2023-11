Veröffentlicht am 1. November 2023 von wwa

HÖHR-GRENZHAUSEN – Zwei Schaufensterscheiben durch LKW in Höhr-Grenzhausen, in der Rudolf-Diesel-Straße 7 beschädigt

In der Nacht vom 30. auf den 31.10.2023 beschädigte ein LKW beim Rangieren die Schaufensterscheibe des Autohauses in der Rudolf-Diesel-Straße 7 in Höhr-Grenzhausen. Dabei wurden zwei Schaufensterscheiben zerstört, und darüber ein Stück vom Außenputz und ein Werbeschild. Aufgrund des Schadensbildes handelt es sich vermutlich um einen LKW mit Anhänger mit einem Kofferaufbau oder Container. Eine Zeugin hatte in der Nacht einen blauen holländischen LKW dort stehen sehen, dessen Fahrer dort die Nacht verbracht hat. Zum Kennzeichen ist nichts näher bekannt. Eine Beschriftung wurde nicht erkannt. Der Sachschaden wird auf 5.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Höhr-Grenzhausen unter der 02624/9402-0 zu melden. Quelle: Polizei