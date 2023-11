Veröffentlicht am 1. November 2023 von wwa

ST KATHARINEN – Ladendiebstahl im REWE in St. Katharinen

Am 30. Oktober 2023 kam es gegen 14:50 Uhr zu einem Ladendiebstahl im REWE Markt in St. Katharinen. Ein Mitarbeiter stellte im Nachgang fest, dass zahlreiche namhafte Zahnpflegeprodukte fehlten. Bei Überprüfung der Videoaufzeichnungen wurde festgestellt, dass ein Unbekannter circa 80 Produkte aus dem Regal entnahm und in seinem Rucksack versteckte. Anschließend verließ er den Laden ohne die Ware zu bezahlen. Die Polizei Linz nimmt Hinweise auf Tat und Täter entgegen. Quelle: Polizei