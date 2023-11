Veröffentlicht am 1. November 2023 von wwa

UNKEL – Verkehrsunfall auf der B 42 bei Unkel

Am Montagabend wollte eine 55-jährige Frau aus Niederbreitbach von der B 42 aus nach links abbiegen. Würgte ihren Pkw ab und blieb unbeleuchtet in Queraufstellung auf der Fahrbahn stehen. Während die ersten Fahrzeuge aus Richtung Bonn noch an dem Fahrzeug vorbei lenken konnten, touchierte ein nachfolgender 29-jähriger Pkw-Fahrer aus Erpel das stehende Fahrzeug. Quelle: Polizei