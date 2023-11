Veröffentlicht am 1. November 2023 von wwa

STADT NEUWIED – Mit Petra Neuendorf den Geheimnissen der Tulpen auf der Spur – Studienreiseprogramm der Neuwieder VHS für 2024: „Geheimnisvolle Uckermark“ und „Unbekannte Wallonie“ gehören zu den Zielen – Charlotte Fichtl-Hilgers lädt in die Fränkische Schweiz ein

Sie hat das Currywurstfestival erfunden und Neuwied als „Stadt der Märkte“ etabliert: Um gute Ideen war Petra Neuendorf nie verlegen. Mittlerweile ist die langjährige Leiterin des Neuwieder Stadtmarketings im Ruhestand – und hat sich nun ein neues „kreatives Ventil“ gesucht: Unter dem Dach der Neuwieder Volkshochschule (vhs) bietet sie im kommenden Jahr eine Studienreise an. Vom 21. bis 24. April führt die „Unruheständlerin“ die Teilnehmer „auf den Spuren der Tulpe“ nach Holland.

Bei der Gartenreise werden Besonderheiten der Botanik sowie Sehenswürdigkeiten der Region abseits der üblichen Touristenpfade vorgestellt. Auf dem Programm stehen unter anderem der Besuch eines Tulpenbauers mit dem Schwerpunkt Zwiebel, eines großen Tulpen-Anbaufeldes sowie eines kleinen Keukenhofes in Den Helder. Vorgesehen ist auch eine Teilnahme an der weltweit größten Blumen- und Pflanzenauktion in Aalsmeer.

„Die aus Zentralasien stammende Tulpe galt als Statussymbol, und im 17. Jahrhundert kosteten drei Zwiebeln teilweise so viel wie ein Grachtenhaus in Amsterdam. Heute bestreitet man in den Niederlanden fast 90 Prozent des weltweiten Tulpenhandels“, weiß Petra Neuendorf und lädt die Teilnehmer ein: „Lernen Sie die Geheimnisse der Tulpe kennen!“

Die Tulpen-Tour ist aber nur eine der interessanten VHS-Reisen, die Organisatorin Karin Frank für das Jahr 2024 zusammengestellt hat. Passend zum Jahresthema „Nachhaltigkeit“ hat sie dabei bewusst auf Flugreisen verzichtet. Stattdessen geht es beispielsweise vom 2. bis 9. Juni in die „Geheimnisvolle Uckermark“. Die Wanderreise in die Heimat der langjährigen Kanzlerin führt die Teilnehmer gleich in drei Nationalparks, die sich mit Prädikaten wie dem Unesco-Weltnaturerbe, als „Biosphärenreservat“ und „Urwaldbezirk“ schmücken dürfen. Die Wanderstrecken verlaufen durch flaches Terrain und sind maximal elf Kilometer lang und gegebenenfalls abkürzbar. Auf dem Programm stehen auch Ausflüge nach Stettin und Angermünde.

Ebenfalls im Programm sind eine spezielle Frauenreise in die „Alpenregion Tegernsee-Schliersee“ (13. bis 18. Mai), eine Studienreise in die „Unbekannte Wallonie“ (9. bis 11. September) und eine Adventsreise nach Augsburg (29. November bis 3. Dezember). Auf eine kulturelle Kurzreise nimmt die bekannte Neuwieder Kunstkennerin Charlotte Fichtl-Hilgers die Teilnehmer mit. Vom 26. bis 28. März geht es mit ihr in die Fränkische Schweiz. Alle Informationen zu den einzelnen Reisen gibt es unter: www.vhs-neuwied.de/programm/exkursionen