Veröffentlicht am 1. November 2023 von wwa

A K T U E L L – HÖHN – Verkehrsunfall in Höhn – zwei Personen schwer verletzt

Mittwochmorgen, 01. November 2023, um kurz vor 9 Uhr ereignete sich in der Bahnhofstraße in Höhn ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem die beiden Fahrzeuginsassen schwer verletzt wurden. Der Pkw, der von einer 67-jährigen Frau aus der VG Bad Marienberg geführt wurde, kam auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Baum. Beide Insassen mussten zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser gebracht werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern derzeit an. Zur Rettung und medizinischen Versorgung waren zehn Kräfte des Rettungsdienstes sowie 45 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Höhn vor Ort. Zudem wurde die Strecke durch die Feuerwehr für etwa eineinhalb Stunden gesperrt. Quelle: Polizei