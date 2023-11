Veröffentlicht am 31. Oktober 2023 von wwa

ASBACH – Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss in Asbach

Am 29. Oktober 2023 ereignete sich gegen 02:30 Uhr ein Verkehrsunfall in der Mittelstraße in Asbach. Ein alkoholisierter Fahrzeugführer beschädigte mit einem nicht zugelassenen PKW ein geparktes Fahrzeug. Anschließend entfernte er sich zunächst von der Unfallstelle, kehrte jedoch dann mit einem anderen, ordnungsgemäß zugelassenen Fahrzeug zurück. Es folgten die Vorlage entsprechender Anzeigen und die Sicherstellung des Führerscheins des Beschuldigten. Quelle: Polizei