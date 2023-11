Veröffentlicht am 31. Oktober 2023 von wwa

NEUWIED – Frontalzusammenstoß auf der L 260 in Neuwied

Sonntagabend, 29. Oktober 2023 ereignete sich gegen 19:22 Uhr ein Verkehrsunfall auf der L 260 in Neuwied zwischen den Ortslagen Gladbach und Heimbach-Weis. Die beiden unfallbeteiligten PKW kamen sich, so die Polizei, mutmaßlich entgegen. Dabei geriet vermutlich einer der beiden PKW aus ungeklärten Gründen in den Gegenverkehr und es kam zum Frontalzusammenstoß. Beide Fahrzeugführer wurden verletzt.

Zeugen hinsichtlich des genauen Verkehrsunfallhergangs werden gebeten, sich bei der Polizei Neuwied unter der Rufnummer 02631/878-0 oder via Email unter der Emailadresse pineuwied@polizei.rlp.de zu melden. Quelle: Polizei