Veröffentlicht am 31. Oktober 2023 von wwa

VETTELSCHOSS – Fahrt unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln in Vettelschoß

Am 28. Oktober 2023, gegen 10:00 Uhr, konnte im Rahmen einer Verkehrskontrolle an der ED Tankstelle in Vettelschoß durch Beamte der Polizei Linz bei einem 48-jährigen Pkw-Fahrer drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt werden. Ein durchgeführter Drogentest reagierte positiv auf Amphetamine. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe durchgeführt. Nun erwartet ihn ein Ordnungswidrigkeitenvefahren und eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Da es sich um einen Wiederholungstäter handelt, ist von einem mehrmonatigen Fahrverbot auszugehen. Quelle: Polizei