Veröffentlicht am 31. Oktober 2023 von wwa

RHEINBROHL – Verkehrsunfall in Rheinbrohl

Freitagvormittag kam es zu einer Kollision zwischen einem Fußgänger und einem Pkw-Fahrer auf dem Lidl-Parkplatz. Nach Angaben des 71-jährigen Fußgängers wurde er auf dem Parkplatz von dem Außenspiegel eines vorbeifahrenden Pkw touchiert. Der Pkw-Fahrer habe angehalten und beide gerieten in ein Wortgefecht, wobei der 71-jährige so geschubst worden sei, dass ihm heißer Kaffee, den er in einem Becher in der Hand hielt, über den Arm lief. Hierbei zog er sich leichte Verbrühungen zu. Der Kontrahent konnte von der Polizei an seiner Wohnanschrift in Bad Hönningen angetroffen werden, da das amtliche Kennzeichen des Verursacherfahrzeugs vom Geschädigten abgelesen werden konnte. Die Linzer Polizeiinspektion hat die Ermittlungen aufgenommen. Quelle: Polizei