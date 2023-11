Veröffentlicht am 31. Oktober 2023 von wwa

VETTELSCHOSS – In Vettelschoß Betrug vereitelt

Dank einem aufmerksamen Mitarbeiter an der ED-Tankstelle in Kalenborn konnte ein 68-jähriger Mann aus St.-Katharinen vor einem größeren Betrugsschaden bewahrt werden. Der Mann erschien am Sonntagabend an der Tankstelle und wollte Google Play Guthabenkarten im Wert von 500 Euro kaufen. Auf die Frage des Mitarbeiters gab der Mann an, er habe eine Bekannte, die die Karten benötigen würde. Trotz Warnung des Mitarbeiters im Hinblick einer bekannten Betrugsmasche, ließ sich der Kunde zunächst nicht abhalten und kaufte die Karten. Immer noch skeptisch informierte der Mitarbeiter die Polizei, und teilte den Sachverhalt und die Personalien des Kunden mit. Beamte der Linzer Polizeiinspektion kontaktierten sofort den Mann persönlich und konnten ihn letztendlich von der Betrugsmasche überzeugen. Glücklicherweise hatte er die Daten der Karten noch nicht weiter geleitet, so dass kein Schaden entstand. Quelle: Polizei