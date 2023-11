Veröffentlicht am 31. Oktober 2023 von wwa

UNKEL – Einbruch in den Stuxhof in Unkel, im Gerhardswinkel

In der Nacht zwischen Sonntag, 29. und Montag, 30. Oktober 2023 kam es zu einem Einbruch in das Ladengeschäft „Stuxhof“ in Unkel. Unbekannte brachen gewaltsam die seitlich gelegene Eingangstür auf und durchwühlten das Geschäft. Die Täter entwendeten Wechselgeld, Artikel des Weingutes und Wildfleisch. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Linz/Rhein zu melden. Quelle: Polizei