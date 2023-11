Veröffentlicht am 31. Oktober 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – Landmaschinen Stroeder spendet 2.500 Euro an den Hospizverein Altenkirchen e.V.

Am Altenkirchener Herbstmarkt-Wochenende feierte die Firma Landmaschinen Stroeder ihr 120jähriges Betriebsjubiläum. Durch den Verkauf von Losen für die Tombola, Spenden für Kaffee sowie kleinen Mini-Eulen, die vom Naturwerk Windeck aus Holz geschnitzt wurden, kam während der beiden Aktionstage die stolze Summe von 2.500 Euro zusammen. Ein herzliches Dankeschön ging an alle, die durch ihren Einsatz mitgeholfen haben, dass dieser Betrag nun an den Hospizverein Altenkirchen übergeben werden konnte.

Durch persönliche Erfahrungen wird die Arbeit des Hospizvereins im Unternehmen sehr geschätzt und unterstützt. Möchten auch Sie sich ehrenamtlich in der Hospizarbeit engagieren? Dann bewerben Sie sich für unseren Kurs „Zur Sterbebegleitung befähigen“. Anruf unter Tel.: 02681-9837513. Foto: AK Hospiz

Foto: Andrea Hahn-Hassel (links) und Marita Türpe (rechts), Hospizverein Altenkirchen e.V. Daniela Demuth u. Paul Josef Müller (mitte), Firma Landmaschinen Stroeder