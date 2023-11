Veröffentlicht am 31. Oktober 2023 von wwa

WALDBREITBACH – Vize-Rheinlandmeister und Vereinsrekord des VfL Waldbreitbach geknackt – Thomas Schneider brilliert bei widrigen Umständen in Föhren

Thomas Schneider (Jahrgang 1994) konnte sich bei der letzten Meisterschaft des Leichtathletikverbandes Rheinland (LVR) in diesem Jahr erfolgreich platzieren. Im Trikot der LG Rhein-Wied erkämpfte der Läufer des VfL Waldbreitbach sich den zweiten Platz über die Halbmarathon-Distanz. Er ist somit Vize-Rheinlandmeister.

Für die Halbmarathonstrecke über 21,0975 km benötigte er nur 1:14:57 Stunde – und das bei widrigen Wetterbedingungen. „Kurz nach Start fing es an zu regnen, was bis zum Ende nicht nachgelassen hat. Dazu kam noch Wind auf, was die Bedingungen etwas unangenehmer machten“, sagte Schneider. Seine Zeit bedeutet eine Verbesserung des VfL-Vereinsrekordes. In der Jahresbestenliste 2023 des Leichtathletikverbandes Rheinland steht Schneider aktuell auf Rang 5 im Halbmarathon der Männer. Foto: Holger Teusch