Veröffentlicht am 31. Oktober 2023 von wwa

STADT NEUWIED – Faire Woche gibt Impulse, der Klimakrise zu begegnen – Fairtrade-Stadt und Landkreis Neuwied fördern faire Wirtschaft

„Fair. Und kein Grad mehr!“ lautete das Motto der diesjährigen Fairen Woche. Gleich mehrere Aktionen wurden von den Steuerungsgruppen der Fairtrade-Stadt und dem Fairtrade-Landkreis Neuwied während der deutschlandweiten Kampagne angeboten. Die Initiative zielt darauf ab, das Bewusstsein für fairen Handel, nachhaltige Produkte und die Bedeutung von Klimagerechtigkeit zu fördern.

Ein Highlight war auch in diesem Jahr die „Faire Stadtrallye“ in der Neuwieder Innenstadt. Zum ersten Mal konnten Interessierte alternativ zum Teilnahmeschein auch digital, mittels der App Actionbound, mitmachen. An insgesamt acht Stationen konnten die Teilnehmenden spielerisch die faire Innenstadt erkunden und dabei Wissenswertes über die Ziele des fairen Handelns, faire Produkte und Kooperationsbetriebe in der Region entdecken.

Das Konzept der „Gemeinwohlökonomie“ stand im Fokus einer Impulsveranstaltung des Vereins ReThink in Zusammenarbeit mit der Lokalen Agenda 21 in der VHS Neuwied. Referent Tim Weinert informierte über die Grundprinzipien und Chancen dieses nachhaltigen Wirtschaftsmodells. In der anschließenden lebhaften Diskussion wurden auch konkrete Wege aufgezeigt, wie diese Idee in die regionale Wirtschaft und in das persönliche Konsumverhalten integriert werden kann.

Den Abschluss der Fairen Woche in Neuwied bildete ein Vortrag zu „Klimakrise & Klimagerechtigkeit“ von Marcel Joisten, einem Referenten des Climate Reality Project von Al Gore, im Seminarraum der Waldbreitbacher Franziskanerinnen. Marcel Joisten präsentierte einen umfassenden Überblick über die aktuellen Herausforderungen und zeigte auf, wie die Klimakrise menschliche Gemeinschaften und die Umwelt beeinflusst. Die Diskussion im Anschluss an den Vortrag bot den Teilnehmenden die Gelegenheit, Ideen und Lösungsansätze auszutauschen. Gemeinsam wurde über konkrete Schritte debattiert, wie Klimagerechtigkeit und nachhaltiges Handeln in Stadt und Landkreis Neuwied gefördert werden können. Die Veranstaltung diente somit nicht nur der Aufklärung über die Klimakrise, sondern auch als Impuls, um vor Ort aktiv zu werden und einen Beitrag zur Bewältigung der Herausforderungen des Klimawandels zu leisten.

„Die Faire Woche 2023 war ein großer Erfolg und trug dazu bei, das Bewusstsein für fairen Handel und nachhaltige Wirtschaftsmodelle in der Region zu stärken“, resümieren die Steuerungsgruppen der Fairtrade-Stadt und des Fairtrade-Landkreises Neuwied in ihrem Dank an alle Teilnehmenden, Unterstützer und Organisatoren. Über die Fairtrade-Initiativen in Neuwied und die Lokale Agenda 21 informieren sie unter www.agenda-ring.de.

Foto: Was verbirgt sich hinter dem Begriff „Gemeinwohlökonomie“? Antworten auf diese Frage bekamen Interessierte im Rahmen der „Fairen Woche“ in Neuwied. Foto: Stadt Neuwied/Alena Linke