MAULSBACH – Aktivenfest bei den Maulsbacher Schützen – Der Schützenverein Maulsbach bedankt sich beim „Abschluss der Aktiven“ für die sportlichen Leistungen und ehrenamtlichen Verdienste.

Der Schützenverein Maulsbach ehrte in einer Feierstunde seine erfolgreichen Schützen und bedankte sich bei den vielen ehrenamtlichen Helfern, die im letzten Jahr dem Verein durch ihr Engagement zur Seite standen.

Die 2. Vorsitzende Doris Lichtenthäler begrüßte Prinzgemahl Frank Heuten, der an diesem Abend alleine das Königspaar repräsentieren musste da Königin Petra erkrankt war, sowie alle Ehrenmitglieder und Gäste und eröffnete die Feier mit einer kurzen Ansprache. Nach dem Sturm auf das Buffet hatten die beiden Sportleiter Katharina Kählitz und Rene Brankers die ehrenvolle Aufgabe, die Schiesssportergebnisse der vergangenen Jahre vorzutragen und die einzelnen Schützen auszuzeichnen.

Die grüne Schützenschnur erhielt die Mannschaft LG Auflage 1 mit den Schützen Reimund Seifen, Rene Brankers, Thomas Wiegel, Klaus Wolter, Stefan Molly und Dirk Lichtenthäler:

Die silberne Schützenschnur ging an die Mannschaft LG 2 mit den Schützen Doris Lichtenthäler, Heidi Kählitz, Laura Seifen, Marita Peter, Alexandra George und Katharina Kählitz.

Die goldene Schützenschnur ging an die Mannschaft LG 1 mit den Schützen Frank Heuten, Jonas Heuten, Manuel Schmidt, Hanne Kählitz und Jana Brankers.

Vereinsmeister wurden in den verschiedenen Klassen:

Lichtgewehr: Helene Boot und Niko Rieger

Luftgewehr: Schüler – Felix Pfeiffer; Jugend – Madleen Schönherr; Junioren – Tim Kretzer; Juniorinnen – Chiara Fetisch; Herren I – Jonas Heuten; Damen I – Jana Brankers; Herren III – Frank Heuten; Damen III – Doris Lichtenthäler.

LG Auflage: Herren II – Rene Brankers; Herren III – Thomas Wiegel; Damen II – Yvonne Brankers; Damen III – Michaela Wetzig.

LG Liegend: Junioren III – Till Brankers

Luftpistole: Herren II – Rene Brankers

KK 60 Schuss: Herren I – Marvin Kneip; Herren III – Hans-Georg Adorf; Damen I – Laura Kneip

KK 100m: Herren I – Jonas Heuten; Herren III – Frank Heuten

KK 3×10: Herren I – Manuel Schmidt; Damen I – Laura Kneip

KK Auflage: Herren III – Thomas Wiegel

Zimmerstutzen: Herren I – Manuel Schmidt; Damen I – Laura Kneip

Besonders zu erwähnen war die Luftgewehrmannschaft 1, die in der Bezirksliga den 2. Platz belegte und Jonas Heuten dort in der Einzelwertung den 3. Platz errang. Gerd Peter erreichte auf den Landesmeisterschaften gleich in zwei Disziplinen neue Landesrekorde, einmal in Luftgewehr Liegend und in KK Liegend. Zum Abschluss wurden noch die Vereinsinternen Wanderpokale verliehen. Der kleine Wanderpokal ging an Hanne Kählitz und der große Wanderpokal wieder an Gerd Peter. (stk) Foto: SV Maulsbach