Veröffentlicht am 30. Oktober 2023 von wwa

BETZDORF – Martin Quast gastiert in der Linde in Betzdorf

Es ist wieder so weit. Die Schankwirtschaft „Zur Linde“ – unter Kennern bereits zum Geheimtipp avanciert – lädt wieder zu einem „Konzert auf Tuchfühlung“ ein. Am 10. November ab 20:00 Uhr sorgt der weit über die heimischen Grenzen bekannte Musiker Martin Quast für beste Unterhaltung in gemütlicher Atmosphäre.

Martin Quast liebt Musik – und die passende Atmosphäre dazu. Der Vollblutmusiker mit der gefühlsbetonten Stimme füllt auch große Säle – aber auch in kleineren Locations genießt er vor allem den direkten Draht zu seinem Publikum. Auch in der Linde, die sich in kurzer Zeit als Geheimtipp für gute Unterhaltung etablierte, wird er seine Fans in sein Reich der ehrlichen Musik entführen. Quast braucht keine technischen Tricks, um den perfekten Sound von Klassikern der Rockmusik, mit filigranen Solis auf der Gitarre verfeinert, Mitmachsongs voller Elan und Drive und diverse Oldies die unter die Haut gehen seinem Publikum zu schenken. Sein perfektes Gitarrenspiel und eine Stimme, die mal einschmeichelnd säuselnd mal mit frenetischer Lautstärke die Songs direkt unter die Haut des Publikums jagt.

Wer also Lust hat auf eine Soundexplosion vom Feinsten, kommt am 10. November zum Konzert von Martin Quast, das um 20:00 Uhr beginnt.