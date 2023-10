Veröffentlicht am 30. Oktober 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – Rossinis Petite Messe solennelle erklingt zweimal im Kirchenkreis

Die Kantorei der Evangelischen Kirchengemeinde Altenkirchen und ein Projektchor unter der Leitung von Kreiskantorin Hyejoung Choi laden zu zwei Aufführungen von Gioachino Rossinis Petite Messe solennelle im Evangelischen Kirchenkreis Altenkirchen ein. Die Konzerte finden am 18. November in der Christuskirche Altenkirchen und am 19. November in der Kreuzkirche Betzdorf jeweils um 19 Uhr statt. Als Solisten konnten Manuela Meyer (Sopran), Susanna Frank (Alt), Ramon Mundin (Tenor) und Sangyun Bak (Bass) gewonnen werden, außerdem werden Natalia Nazarenus am Klavier und Walter Siefert am Akkordeon zu hören sein. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.